حملات متواصلة على شواطئ بلطيم بكفر الشيخ لمنع تجمعات المواطنين "صور"

قاد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفرالشيخ، اليوم السبت، وبحضور قوة من نقطة شرطة المصيف، أعمال الحملة على جميع شواطئ المدينة لإخلاء الشواطئ من المواطنين ومنع أي تجمعات.

وجاء ذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.





وأكد "إمام"، أن ذلك يأتي لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، مشيدا برواد المدينة لوعيهم التام بتحمل المسئولية الاجتماعية لتخطى المحن والأزمات.





وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.



