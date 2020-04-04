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حملات متواصلة على شواطئ بلطيم بكفر الشيخ لمنع تجمعات المواطنين "صور"
السبت 04/أبريل/2020 - 12:26 م
عمرو الشامي
قاد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفرالشيخ، اليوم السبت، وبحضور قوة من نقطة شرطة المصيف، أعمال الحملة على جميع شواطئ المدينة لإخلاء الشواطئ من المواطنين ومنع أي تجمعات.
وجاء ذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.
وأكد "إمام"، أن ذلك يأتي لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس، مشيدا برواد المدينة لوعيهم التام بتحمل المسئولية الاجتماعية لتخطى المحن والأزمات.
وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
التزام المحال بقرارات الغلق
من ناحية أخرى، أكد محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنه تم الالتزام بقرار غلق المحال والمراكز التجارية باليوم الحادي عشر للحظر، للتأكد من تنفيذ قرار حظر التجوال من الـ5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا، فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان، على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية والاحترازية في مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ قرار الغلق.
كما أشاد، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، وفقًا لخطة الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات.
وأبدى المحافظ سعادته، بما لمسه من حرص المواطنين وإيمانهم بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة التي تأتي في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أرواحهم لضمان سلامتهم.
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