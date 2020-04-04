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اكتشاف علاج يقضي على فيروس كورونا في 48 ساعة

السبت 04/أبريل/2020 - 12:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

كشف أطباء أستراليون، اليوم السبت، عن علاجًا فعالًا يطلق عليه الإيفرمكتين، للقضاء على فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع بحثي أسترالي.

 

وقال الأطباء الأستراليون، إن هذا الدواء الجديد يساعد في علاج  فيروس كوفيد 19 في حوالي 48 ساعة، ولا يزال يتطلب المزيد من الدراسات حتى يمكن تطبيقه على الناس.

 

وأشار الأطباء، إلى أن دواء الإيفرمكتين يتم امتصاصه عادة عن طريق الفم ويعمل على الأعصاب وخلايا الطفيلي التي تريد حذفها. يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأمراض الطفيلية مثل داء الفيلاريات ، اللوا لوا ، الإسكانيوز والقمل وغيرها.

 

وفي ظل أزمة اجتياح فيروس كورونا العالم، نجح علماء استراليون في استنتاج فرضية هي أن هذا الدواء يمكن أن يساعد في مكافحة المرض القاتل في جميع أنحاء العالم.

 

وقد أعلن معهد أبحاث في الطب الحيوي بجامعة موناش في ملبورن باستراليا و بالاشتراك مع معهد دوهرتي، أنه تم اختبار هذه الآفة بنجاح في مزارع الخلايا.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

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