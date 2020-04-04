Advertisements

الرقابة المالية: مجلس الوزراء وافق على تعديل السياسة الاستثمارية

السبت 04/أبريل/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
وافق مجلس الوزراء اليوم على المقترح الذي تقدمت به الرقابة المالية بشأن تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر.


ورحب محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار رئيس الوزراء رقم (792)  لسنة 2020  والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر-  على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة  بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.  

وقال عمران أن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري للحد من الاثار الاقتصادية التي تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا، ووافق على تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر-  على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة  بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

 والجدير بالإشارة انه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2020 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 26 دقيقة

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

منذ نصف ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

منذ ساعتين

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 12 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم