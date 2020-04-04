وزير الشباب يكشف موعد عودة النشاط الرياضي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم اطلقوا حملة لتطهير كافة مراكز شباب مصر، البالغ عددها 4333 مركز، وبعض الهيئات الرياضية والشبابية.





وأشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن أكثر من 50 ألف شاب من أعضاء اتحاد الكشافة سيقومون بعملية التطهير، فضلا عن مشاركة عدد من الكيانات الشبابية معهم في عملية التطهير.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هناك آلاف من الشباب المتطوعين لتنظيم صرف المعاشات في مراكز الشباب لمنع التكدس، فضلا على أنهم ينظمون حملات بمشاركة الشباب للتوعة بمخاطر فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه.





وتابع أن الدولة حددت أولوياتها وهى صحة المواطن، ولا عودة للأنشطة الرياضية قبل انتهاء أزمة الكورونا، معقبا: "ده وضع عام على العالم كله".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



