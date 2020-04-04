Advertisements
بيان مهم لـ"الأطباء" عقب ظهور إصابات بكورونا في معهد الأورام
السبت 04/أبريل/2020 - 12:35 م
منى صموئيل
أكدت نقابة الأطباء، تلقيها خبرًا بإصابة عدد كبير بفيروس كورونا المستجد، من الأطباء وأعضاء الفريق الطبي العاملين في معهد الأورام، بحزن شديد.
وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت: إنه تم إضافة المصابين الجدد، لمن ثبت إصابتهم بالعدوى سابقا من الأطقم الطبية.
وأضافت أن الفريق الطبي الذي يتصدر الصفوف في مكافحة الفيروس القاتل، هو الأولى بالحماية؛ وذلك حتى يستطيع استكمال مهمته في التصدي للمرض، بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشي الوباء.
وشددت النقابة، في بيانها، على جميع متخذي القرار بضرورة توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل من دون استخدامها؛ لحماية الفريق الطبي.
كما شددت على متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم استهلاكها.
وطالبت النقابة، بتخفيف الزحام بالمستشفيات عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التي يمكن تأجيلها.
ولفتت إلى ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، من دون انتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.
وأشارت النقابة إلى ضرورة تخصيص مستشفى بكل محافظة، أو قسم بكل مستشفى؛ لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن.
إصابة 3 أطباء و12 ممرضا بكورونا في معهد الأورام
كان أعلن حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، أمس الجمعة، أن 3 أطباء و12 من أعضاء فريق التمريض مصابين بفيروس كورونا.
قرارات مهمة لجامعة القاهرة بشإن إصابات كورونا في معهد الأورام
وأعلنت جامعة القاهرة صباح اليوم السبت، عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد.
ونوهت بأن ذلك بما يتضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.
وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة: أن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، واتخاذ ما يلزم لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة.
وأكد المتحدث الإعلامي، أن الدكتور الخشت، شكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وتتكون اللجنة من مجموعة من الأساتذة وعضو قانوني برئاسة الدكتورة نادية حافظ، رئيسة مجلس قسم الميكروبيولوجي بكلية الطب.
وأشار إلى أن اللجنة تتولى أيضا التأكد من تطبيق المعهد خطة محددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمعهد، تتضمن طرق التشخيص، وخطوات المواجهة، وتوزيع العمل بين الأطقم الطبية في أثناء الجائحة، وفحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة في مجال مكافحة العدوى وضمان السلامة، والتوصية العاجلة بشأنها.
كما تتولى التأكد من تطبيق المعهد لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، وقرارات رئيس الجامعة في ذات الشأن، وطبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في حدود الحد الأدنى الضروري للعمل.
وتتولى اللجنة الفنية تنفيذ المهام علي أن ترفع تقارير متابعة دورية بعملها وكلما لزم الأمر، محددًا بها درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية المشار إليها، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما تراه من توصيات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا