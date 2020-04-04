بيان مهم لـ"الأطباء" عقب ظهور إصابات بكورونا في معهد الأورام

أكدت نقابة الأطباء، تلقيها خبرًا بإصابة عدد كبير بفيروس كورونا المستجد، من الأطباء وأعضاء الفريق الطبي العاملين في معهد الأورام، بحزن شديد.





وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت: إنه تم إضافة المصابين الجدد، لمن ثبت إصابتهم بالعدوى سابقا من الأطقم الطبية.





وأضافت أن الفريق الطبي الذي يتصدر الصفوف في مكافحة الفيروس القاتل، هو الأولى بالحماية؛ وذلك حتى يستطيع استكمال مهمته في التصدي للمرض، بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشي الوباء.

وشددت النقابة، في بيانها، على جميع متخذي القرار بضرورة توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل من دون استخدامها؛ لحماية الفريق الطبي.





كما شددت على متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم استهلاكها.

وطالبت النقابة، بتخفيف الزحام بالمستشفيات عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التي يمكن تأجيلها.

ولفتت إلى ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، من دون انتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.

وأشارت النقابة إلى ضرورة تخصيص مستشفى بكل محافظة، أو قسم بكل مستشفى؛ لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن.

إصابة 3 أطباء و12 ممرضا بكورونا في معهد الأورام



كان أعلن حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، أمس الجمعة، أن 3 أطباء و12 من أعضاء فريق التمريض مصابين بفيروس كورونا.

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