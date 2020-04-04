المقاصة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضًا من نادي مصر المقاصة، خلال الساعات الماضية للانتقال إلى صفوفه بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأجرى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، اتصالًا مع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق السابق والأهلي الحالي، من أجل استطلاع رأيه حول العودة لصفوفه مطلع الموسم الجديد.



وأبدى وحيد، استعداده العودة لتمثيل الفريق الفيومي مجددًا من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، إلا أنه اشترط إنهاء المفاوضات مع إدارة ناديه.



وكان وحيد، طلب أكثر من مرة الخروج على سبيل الإعارة، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حتى يستطيع إثبات جدارته والعودة مجددًا.