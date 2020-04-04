عاجل.. قتلى وجرحى في هجوم بسكين قرب مدينة ليون الفرنسية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة 7 أخرين في هجوم بسكين قرب مدينة ليون في فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن قوات الشرطة أوقفت شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي البلاد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 64,338، وارتفاع عدد الوفيات إلى 6507.

ويذكر أن أبلغت فرنسا المفوضية الأوروبية أنها سوف تجدد مراقبة حدودها حتى 30 أكتوبر المقبل، بسبب "التهديد الإرهابي" ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إخطارا من فرنسا، بتمديد مراقبة الحدود منذ الهجمات الإرهابية التي ضربتها في 13 نوفمبر 2015.

وقد اعتادت فرنسا على تجديدها كل 6 أشهر، عن طريق عدم التقيد بقواعد حرية الحركة في منطقة شنجن.