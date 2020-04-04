Advertisements

بريطانيا.. "جونسون" يدعو قادة المعارضة للعمل معه بشأن طوارئ كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قادة أحزاب المعارضة في البلاد للعمل معه خلال "لحظة الطوارئ الوطنية" هذه، قائلاً، إنه يريد سماع آرائهم أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "جونسون"، أنه سيدعو جميع زعماء أحزاب المعارضة البريطانية إلى إحاطة إعلامية الأسبوع المقبل مع كبير الأطباء في البلاد وكبير المستشارين العلميين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح: "بصفتنا قادة الحزب، علينا واجب العمل معًا في هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية".

ودعاهم إلى الإحاطة، قائلًا: "أريد الاستماع إلى آرائكم وإطلاعكم على الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، مثل التوسع السريع في الاختبارات وتقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد في جميع أنحاء البلاد."

أخبار تهمك

مشكلة صحية تنهي حلم برشلونة في نيمار

منذ نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعة و 10 دقيقة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

منذ ساعتين

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم