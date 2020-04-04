بريطانيا.. "جونسون" يدعو قادة المعارضة للعمل معه بشأن طوارئ كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قادة أحزاب المعارضة في البلاد للعمل معه خلال "لحظة الطوارئ الوطنية" هذه، قائلاً، إنه يريد سماع آرائهم أثناء جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "جونسون"، أنه سيدعو جميع زعماء أحزاب المعارضة البريطانية إلى إحاطة إعلامية الأسبوع المقبل مع كبير الأطباء في البلاد وكبير المستشارين العلميين، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأوضح: "بصفتنا قادة الحزب، علينا واجب العمل معًا في هذه اللحظة من الطوارئ الوطنية".





ودعاهم إلى الإحاطة، قائلًا: "أريد الاستماع إلى آرائكم وإطلاعكم على الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، مثل التوسع السريع في الاختبارات وتقديم الدعم الاقتصادي للشركات والأفراد في جميع أنحاء البلاد."