من داخل مستشفيات العزل.. رسائل مبشرة بشأن كورونا

خلال الأيام الأخيرة، قدمت مستشفيات العزل في مختلف المحافظات عدة رسائل مبشرة بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19"، تمثلت في ارتفاع حالات الشفاء وخروج عدد كبير من المصابين بعد أن تلقوا العلاج، مما يعد بشائر سارة بشأن الوباء.





شفاء 13 حالة بأسوان





في الساعات الأخيرة، خرج 7 حالات جديدة عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" من داخل مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة، وبعد سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافى تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهم من المستشفى.

وكانت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، شهدت لأول مرة خروج 6 حالات من المتعافين من مرض كورونا، بعد أن تحولت نتائجهم إلى سلبية، من بينهم أجنبي روسي الجنسية.





وتحولت نتائج التحاليل الطبية لـ12 شخصا من المحتجزين بمستشفى العزل داخل مستشفى أسوان التخصصي، إلى سلبية بعد مرور 7 أيام على دخولهم العزل، ثم تحولت النتائج الأخيرة لـ6 منهم إلى سلبية تماما وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

شفاء 11 حالة جديدة بالأقصر



واليوم أيضا، أعلن مستشفى إسنا التخصصي، المتحول لمستشفى حجر صحي لمصابي كورونا، مغادرة 11 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج وتماثلهم للشفاء داخل المستشفى جنوب الأقصر.

وضمت الحالات بينهم سائحة أمريكية، وتحولت نتائج التحاليل المعملية بعد سحب العينات من إيجابية إلى سلبية.

وكان المستشفى استقبل خلال أول 14 يوما من العزل الصحي 76 من حاملي فيروس كرونا المستجد، تعافى منهم 49 حالة ثم توالى تعافي الحالات تباعًا بعد تولي الفوج الثاني من الكوادر الطبية مهمة العزل.

26 متعافٍ بمستشفى الإسماعيلية



ومنذ أيام، سجل مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية، حالة خروج جديدة، للسيدة رنا محمد عبد المنعم، من حدائق حلوان بالقاهرة، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن تحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاص به من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19).





وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات التي تعافت من كورون في الإسماعيلية حتى الآن، لـ26 حالة.

وفي رسالة مبشرة آخرى، قال محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية: إن أغلب المرضى المعزولين في المستشفى حالتهم جيدة وأعراضهم خفيفة، ومعدل الشفاء مرتفع، وأجهزة التنفس الصناعي متوفرة، ولم يتم استخدام 5% من الأجهزة المتاحة، وأن المستشفى مجهز بأحدث الوسائل.

20 حالة خارج مستشفى العجمي



وعن آخر أعداد المتعافين في مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، قالت الدكتورة مرفت السيد وهي مدير مستشفى العجمي النموذجي، أنه تم خروج 20 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض، مؤكدة أن المستشفى به 200 سرير، ومازال بها نحو 90 سريرًا متوفرًا.

