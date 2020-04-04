محمد عز يشعل "إنستجرام" بصوته العذب

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شارك الفنان محمد عز، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يغني مع الفنانة أيتن عامر.



وعلق محمد، على مقطع الفيديو قائلًا:"اييييييه ايااام ما قبل الحظر والكورونا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ياريت تفكروا تعملوا دويتو مع بعض صوتكم حلو مع بعض" وأضاف آخر"أوتاكا كارثة وانت كالعادة صوتك حلو".



يذكر أن آخر أعمال محمد عز، مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والتشويق، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة محمد رجب وأيتن عامر وهبة مجدي وعبير صبري.

