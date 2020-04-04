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أوركسترا لبنان الوطنية تتحدى كورونا على طريقتها

السبت 04/أبريل/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
وكالات
 لأول مرة في لبنان، خاض أعضاء فرقة الأوركسترا الوطنية للموسيقى، تجربة جديدة تحدوا فيها فيروس كورونا المستجد الذي أجبرهم على عدم اللقاء والبقاء بمنازلهم.

وفي التفاصيل، أدى 30 عازفا كل منهم في بيته وبمساعدة الإنترنت وتطبيق الفيديو، مستخدمين أدوات العزف وحناجرهم، أغنية "بحبك يا لبنان" بقيادة المايسترو أندريه الحاج صاحب الفكرة الذي كان في وسط الشاشة.

 وعبر تطبيق فيديو، شارك في التجربة 30 شخصا، وهو نصف عدد عازفي الأوركسترا تقريبا لأسباب تقنية، وأدوا جميعا بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي كان في وسط الشاشة وهو صاحب الفكرة.

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