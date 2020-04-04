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تفاصيل صادمة وراء القبض على سيدة عذبت رضيعة بالحرق في إمبابة

السبت 04/أبريل/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة تعذيب أم لطفلتها الرضيعة بمنطقة إمبابة، موضحا أنه تم رصد الواقعة من خلال "منشور" على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته إحدى السيدات عن الواقعة.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنه تم التواصل على الفور مع الأجهزة المعنية، وفي خلال ربع ساعة تحرك فريق للعنوان الذي وقع به الحادث، وتم ضبط الأم والأب ومعهم الطفلة، وتم تحرير محضر لهم.

وأضاف مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الأم اعترفت في التحقيق بتعذيب طفلتها، متابعا: "الأم قالت مش قصدي، والأب اعترف ان زوجته هى من قامت بحرق طفلتهم"، لافتا إلى أن والد الطفلة برأ الأم من تسببها في كسر قدم الطفلة، وأكد أنها سقطت منها فأصيبت بتمزق في قدمها، ولكنه اتهم الأم بتعذيب الطفلة.

وتابع أن التحقيقات مازالت جارية، ولن يتم تسليم الطفلة للأم أو أسرتها، مضيفا: "شيىء محزن ويندى لها الجبين، طفلة عمرها 7 شهور متجبسة، وبها آثار حروق.. أم مجردة من المشاعر".

وقد أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقي خط نجدة الطفل 16000، مساء أمس، البلاغ رقم 12498 نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة "ساجدة"، التي تبلغ 6 أشهر، للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها إصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها "كسر بقدمها اليمنى وحروق بالوجه واليد".

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقي البلاغ اتخذت كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها إنقاذ الطفلة، وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، وإحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة.

وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم وهي ربة منزل، بمنطقة إمبابة وضبطت قبل محاولاتها الهروب وجرى اصطحابها وزوجها الذي يعمل حارس جراج إلى قسم شرطة إمبابة، وتحرر محضر جنح إمبابة، وأقرت المتهمة وزوجها بالواقعة، وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.


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