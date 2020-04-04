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عرض ضخم من برشلونة لضم صفقة الموسم

السبت 04/أبريل/2020 - 12:53 م
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي



يستعد نادي برشلونة الإسباني لضم صفقة قوية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يجهز عرض ضخم لضم مارتينيز إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يجهز عرض لضم لاوتارو مارتينيز لمدة 5 مواسم قادمة وذلك مقابل راتب يصل إلى 7 مليون يورو في الموسم صافي من الضرائب.

وذكرت الصحيفة أنه في حالة تمكن نادي برشلونة من إقناع مارتينيز بهذا العرض فإنه يتبقى له أن يقنع نادي إنتر ميلان بالتخلص من اللاعب بمبلغ أقل من 111 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية أبرزها نادي ريال مدريد ونادي تشيلسي ونادي مانشستر سيتي.

وقد شارك لاوتارو مارتينيز في 31 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 16 هدف وصنع هدف وحيد.

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