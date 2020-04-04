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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 04/أبريل/2020 - 12:55 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل 8 وفيات و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم السبت، 8 وفيات إضافة إلى 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || السلطات التركية تستولى على شحنات طبية كانت متجهة إلى إسبانيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
قالت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا، إن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت فى طريقها من الصين إلى إسبانيا، مؤكدة أن الحكومة التركية تحتجز فى أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي.
 

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