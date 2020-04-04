أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 4/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة.







