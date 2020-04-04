الصحة الكويتية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما.

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها سجلت 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 479 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس الماضي، حالة شفاء واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 81.

ويذكر أن فيروس كورونا ينتشر بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.



