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الغاء الحج | هل تلجأ السعودية لهذا القرار المصيري أم لا؟

السبت 04/أبريل/2020 - 12:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغاء الحج، أمر تسبب في جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفرض حظر التجوال في جميع دول العالم، وتساؤلات كثيرة فرضت نفسها حتى خرج وزير الحج السعودي عبر قناة "الإخبارية" السعودية يطالب بالتريث قليلًا في هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

إلغاء بعثات الحج 
وقال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن خلال لقاء مع قناة "الإخبارية" السعودية، أنه طلب من جميع الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تنضح الرؤية في موسم الحج هذا العام في ظل انتشار كورونا.

وأضاف الوزير السعودي أن المملكة قامت برد مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرات لأداء مناسك العمرة ولم يتمكنوا من القدوم إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستقطب موسم الحج عام 2019 نحو 2,5 مليون شخص، وكانت السعودية تتوقع وصول 2,7 مليون شخص إلى أراضيها في 2020 لأداء فريضة الحج. لكن وباء كورونا كوفيد-19 قد يغير كل شيء.

وقررت وزارة الأوقاف المصرية الغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من أثار كورونا من الاسر الاولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا باعتبار ذلك اولوية مقدمة على حج النافلة او حتى حج غير المستطيع الفريضة على نفقة  الوزارة ذلك ان الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا وأن توفر ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.

وأهابت وزارة الأوقاف بكل من كان قد نوى حج النافلة أو أداء العمرة هذا العام ان يعيد ترتيب أولوياته وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء  العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار انتشار فيروس كورونا ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن غي حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية فهذا أولى وأفضل وأعلى ثوابا وأعظم أجرا ما صدقت النية فيه مع الله عز وجل.

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متضررين كورونا عمالة غير المنتظمة الغاء الحج السعودية الحظر التجوال الحج

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