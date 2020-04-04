انخفاض حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا من الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم السبت، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744 اليوم من 10935 في اليوم السابق، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.