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انخفاض حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا من الإصابة بفيروس كورونا
السبت 04/أبريل/2020 - 12:42 م
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، اليوم السبت، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744 اليوم من 10935 في اليوم السابق، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.
وأوضحت الأرقام أن 809 شخص توفوا بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية انخفاضًا من 932 فى الفترة السابقة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124.736، اليوم السبت، من 117.710 يوم الجمعة.