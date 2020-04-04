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يوفنتوس يستغل رونالدو للإنقضاض على هدف ليفربول

السبت 04/أبريل/2020 - 01:03 م
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي


ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي الإنقضاض على أحد أهداف فريق ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لشبكة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى لضم جناح فالنسيا فران توريس، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والمطلوب في ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس سيعرض أحد النجمين، ماتيا دي تشيليو أو دانيلي روجاني ضمن الصفقة.

ورفض توريس تجديد تعاقده مع فالنسيا، والذي ينتهي في صيف عام 2021، ويمتلك شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 100 مليون يورو، إلا أن الصفقة قد تتم مقابل 60 مليون يورو، في ظل تبقي موسم واحد فقط في عقده.

ويسعى يوفنتوس لتخفيض قيمة الصفقة، بإدراج أحد المدافعين، روجاني أو دي تشيليو، مستغلاً حاجة فالنسيا للتدعيم في الخط الخلفي.

كما نوهت الصحيفة، أن يوفنتوس سيستغل الصداقة بين البرتغالي جورجي مينديز وكيل أعمال النجم كريستيانو رونالدو، وبيتر ليم رئيس نادي فالنسيا لإتمام الصفقة.

يذكر أن توريس خاض 35 مباراة مع الفريق هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

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