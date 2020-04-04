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وسائل إعلام فرنسية تكشف تفاصيل عن منفذ عملية الطعن بمدينة ليون

السبت 04/أبريل/2020 - 01:12 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات

نقلت قناة العربية، اليوم السبت، عن وسائل إعلام فرنسية، أن منفذ عملية الطعن طالب لجوء سوداني.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل شخصين وإصابة 7 أخرين في هجوم بسكين قرب مدينة ليون في فرنسا.

 

وقد أعلنت الشرطة الفرنسية، أنها أوقفت شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي البلاد.

 

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 64,338، وارتفاع عدد الوفيات إلى 6507.

 

ويذكر أن أبلغت فرنسا المفوضية الأوروبية أنها سوف تجدد مراقبة حدودها حتى 30 أكتوبر المقبل، بسبب "التهديد الإرهابي" ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وتلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إخطارا من فرنسا، بتمديد مراقبة الحدود منذ الهجمات الإرهابية التي ضربتها في 13 نوفمبر 2015.

 

وقد اعتادت فرنسا على تجديدها كل 6 أشهر، عن طريق عدم التقيد بقواعد حرية الحركة في منطقة شنجن.

 

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