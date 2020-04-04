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مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 01:34 م
أحمد السيد الدبيكي
أحمد السيد الدبيكي
منى صموئيل
العميد كان على علم بإصابة مشرف التمريض وحاول إخفاء الأمر

أدان أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، تعمد بعض مديري المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، إخفاء الحقائق والمعلومات حول إصابات عدد من العاملين في المهن الطبية من العلوم الصحية والأطباء والتمريض، بفيروس كورونا، وإجبارهم على العمل في ظل تلك الظروف.

وانتقد ما أقدم عليه عميد معهد الأورام، مؤخرا، بعد علمه بإصابة مشرف تمريض، وتوجيهه للعزل 14 يوما في منزله، ثم عدم التزامه ونزوله للعمل، ومخالطته لزملائه من التمريض والأطباء والفنيين من العلوم الصحية والمرضى بالمعهد، ما تسبب في إصابة 17 فردا من الفريق الطبي بالمستشفى، من بينهم أطباء وتمريض، حسب تصريحات عميد المعهد.

وأضاف خلال بيان صحفي اليوم السبت، أن النقابة تحققت من أن العميد كان على علم بالإصابة، وحاول إخفاء الأمر، بل وإجبار العاملين بمواصلة عملهم مع ارتداء الماسكات والقفازات والالتزام بالتعقيم –حسب العاملين- إلا أن ذلك لا يمنع نقل العدوى.

ونوه بأن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أكدت أن مثل تلك الحالات يجب أن تدخل الحجر الصحي، ويطبق عليها العزل الكامل، لفترة حضانة الفيروس، والمقدرة عالميا بـ 14 يوما، دون مخالطة لأي منها.

وذكر أن عضو هيئة التمريض ناقل العدوى لزملائه، يعمل أيضا في مستشفيي مركز أورام دار السلام "هرمل"، ومستشفى خاص شهير بالعاصمة، وكان قد اجتمع مع أكثر من 10 مشرفات آخريات للتمريض بمعهد الأورام، ومهمتهن التجول في كافة الطوابق بالمستشفى؛ لمتابعة سير العمل مع الممرضات.

وأورد أن ذلك يعني مخالطتهن لكل تمريض معهد الأورام، وهذه كارثة حقيقية، يجب تداركها فورا، مع عمل تقصٍ لكافة المخالطين لتلك الحالات وأماكن العمل الخاص لدى التمريض والأطباء المخالطين للحالات الإيجابية.

وطالب بالتأكد من عدم نشر الفيروس داخل المنشآت الصحية الأخرى التي ترددوا عليها جميعا، مؤكدًا أن معهد الأورام به أكثر من 300 فني من العلوم الصحية، ما بين تخصصات التحاليل، والأشعة، والإحصاء وتسجيل طبي، وصيانة الأجهزة الطبية. 

كما طالب "الدبيكي"، بضرورة تشكيل فريق متابعة داخل غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة، ويضم ممثلين لنقابات المهن الطبية، ومنها العلوم الصحية والأطباء والتمريض والصيادلة، وذلك لمتابعة آية إصابات أو مشكلات تواجه الفرق الطبية في العزل والحجر الصحي في مستشفيات وموانئ ومطارات مصر.

وشدد "الدبيكي" على ضرورة مراعاة الفريق الطبي، وتوفير سبل الوقاية له، وعمل مسحات بشكل مستمر كل بضعة أيام، لأن العدوى قد تنتقل في أي لحظة، لأن الفريق الطبي إذا سقط الآن، سوف تسقط الدولة وشعبها فريسة للوباء القاتل، خاصة أن ثمن المسحات لن يكون رقما، في حالة مقارنته بمتطلبات الرعاية فى مرحلة تفشي الوباء.

كما انتقد "الدبيكي"، بعض مديري المستشفيات من الذين يتعمدون طمث الحقائق، ومحاولات خداع الدولة، والإضرار بالغير، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوجيه بإغلاق آية منشأة صحية تظهر فيها أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وعمل مسح شامل لكافة المتواجدين به سواء مرضى أو عاملين، للتأكد من سلامتهم.

واستكمل أنه في حالة اكتشاف آية حالة إيجابية يتم نقلها فورا إلى مستشفيات العزل، مع منع إجراء عزلهم بالمنازل لمدة 14 يوما، حيث لا يمكن الاحتراز لذلك، والكثيرين لا يلتزمون بذلك، حسب إعلان رئيس الوزراء مؤخرا، وبأن ذلك تسبب في استحداث بؤر جديدة للعدوى.

كما طلب "الدبيكي"، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التوجيه المشدد نحو عدم اكتفاء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والحميات والصدر، بمراجعة الأعراض الظاهرة على الحالات فقط، كمسوغ لإجراء المسحات لها، في حالة الشك بإصابتها، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الأعراض لا تظهر على كل الحالات، وخاصة من الشباب، رغم أن الشخص يكون حاملا للفيروس، وهو ما كان سببا في تفشي الوباء وانتشاره في كافة الأقاليم المصرية.

واختتم بأن تكلفة إجراء المسحات لا يقارن بالحفاظ على آمان وحياة الأسر المصرية، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى، ومنها كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، والأطفال.
مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام
مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام
مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام
مشرف التمريض ارتكب كارثة.. مفاجأة صادمة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

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