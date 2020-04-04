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عاجل.. "الصحة" توجه نصائح مهمة لمنع تفشي كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافيك يوضح عدة نصائح يجب اتباعها في أثناء العطس والسعال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة

2- التخلص من المنديل بأسرع وقت بعد الاستخدام 

3- غسل الايدي بالماء والصابون او بالمطهرات الكحولية

4- استخدام الكوع او اعلى الذراع عند العطس او الكحة في حالة عمدم وجود منديل

5- تجنب العطس أو الكحة بالقرب من أي شخص 

تعافي 216 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.

إصابة 120 حالة جديدة بفيروس كورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بمصر 985 حالة

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتلقي الاستفسارات

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

عاجل.. "الصحة" توجه نصائح مهمة لمنع تفشي كورونا
عاجل.. "الصحة" توجه نصائح مهمة لمنع تفشي كورونا

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