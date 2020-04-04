محافظ الدقهلية يطالب بسرعة إنهاء أعمال رصف 16 طريق وشارع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع لجنة الطرق لاستعراض موقف مشروعات الرصف بعدد من الطرق والشوارع التي يتم تنفيذها ومعوقات الانتهاء منها.





وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من توسعة ورصف شارع الدراسات بالمنصورة نظرا لاهميته البالغة وموقعه المتميز كمدخل رئيسي لعدد من المراكز والقرى، وطلب من رئيس حي شرق المنصورة التنسيق والتعاون التام مع الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ.





وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق والوحدات المحلية المعنية لسرعة الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والانتهاء من أعمال رصف 16 طريق وشارع والتي تبلغ تكلفتها 210 مليون جنيه.





وطالب محافظ الدقهلية، شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز بسرعة الانتهاء من أي أعمال تحتاجها عمليات الرصف بالشوارع على أن يتم الاستفادة القصوى من ساعات حظر التجول خلال هذه المرحلة.





وأكد محافظ الدقهلية للجميع بضرورة سرعة الإنجاز والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية للانتهاء من هذه الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل وتيسير حركة النقل والتحرك للمواطنين والسيارات.





حضر الإجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق وعدد من مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيسي حي شرق وغرب المنصورة ومسئولي شركات المياه والكهرباء والغاز وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.





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