تطهير مستشفى الرمد بالمنيا لمنع تفشي كورونا "صور"

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم السبت، أعمال الرش والتطهير بنطاق المركز، حيث قامت برش وتطهير مستشفى رمد المنيا، ومديرية أوقاف المنيا.





وجاء ذلك بالتعاون مع إدارة المنيا البيطرية، وبناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة استمرار أعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

مستشفى ملوي العام يستقبل مصابي كورونا



وعلى جانب آخر، افتتح اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام،مساء أمس الجمعة، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، عامر طه رئيس مركز ملوي.

تفقد غرف العزل المجهزة بالمستشفى



تفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى، حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض.





وأعرب عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء

وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

تسليم 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية للمستشفى

وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة.



