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تطهير مستشفى الرمد بالمنيا لمنع تفشي كورونا "صور"
السبت 04/أبريل/2020 - 01:58 م
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم السبت، أعمال الرش والتطهير بنطاق المركز، حيث قامت برش وتطهير مستشفى رمد المنيا، ومديرية أوقاف المنيا.
وجاء ذلك بالتعاون مع إدارة المنيا البيطرية، وبناءً على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة استمرار أعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مستشفى ملوي العام يستقبل مصابي كورونا
وعلى جانب آخر، افتتح اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام،مساء أمس الجمعة، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، عامر طه رئيس مركز ملوي.
تفقد غرف العزل المجهزة بالمستشفى
تفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى، حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية
وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض.
وأعرب عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء
وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
تسليم 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية للمستشفى
وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى، 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة.
وجاء ذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا ان هناك تواصل يومي بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد.
وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوي.
وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.
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