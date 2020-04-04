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"اكتشفت شيف صغير جوايا".. شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني" كيف تقضي فترة حظر التجوال بالمنزل

السبت 04/أبريل/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
نور طلعت

بالمثل الشعبي "أكل ومرعى وقِلة صنعة" كشفت الفنانة شيماء سيف، عن كيفية قضاء وقت الفراغ خلال فترة حظر التجول.

 

وقالت شيماء، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"هعمل إيه في الحظر غير أكل ومرعى وقلة صنعة؟، بطبق المثل في فترة حظر التجول".

 

وأضافت قائلة: "اكتشفت شيف صغير جوايا، طوال الوقت أطبخ وأكل اللي بطبخه، ثم أنام واستيقظ".

 

واختتمت حديثها بمثال آخر، قائلة:" وعلى رأي المثل، البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم وهااات يالعب".

 

وتوجهت شيماء، بنصيحة لكل متابعيها وجمهورها بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنية من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب.


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