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لطلاب أولى ثانوي.. 7 معلومات تهمك عن امتحانات الغد

السبت 04/أبريل/2020 - 02:00 م
امتحان على التابلت
امتحان على التابلت
أحمد القاسم
ساعات قليلة، وتبدأ وزراة التربية والتعليم الاختبارات التجريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي التي تعد بروفة لامتحانات نهاية العام التي ستنطلق في مايو المقبل، وسط إجراءات استثنائية من الدولة بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في عدد من المحافظات المختلفة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020، والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأوضح أنه سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تلك الاختبارات التي تبدأ غدا الأحد بشكل إلكتروني:

-  يؤدى الطلاب الأحد 5 أبريل امتحان اللغة العربية، الاثنين 6 أبريل اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 7 أبريل الأحياء، الأربعاء 8 أبريل الجغرافيا، الخميس 9 أبريل اللغة الثانية، الاثنين 13 أبريل الرياضيات، الثلاثاء 14 أبريل الفلسفة والمنطق، الأربعاء 15 أبريل الفيزياء، الثلاثاء 21 أبريل التاريخ، الأربعاء 22 أبريل التاريخ.

- الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ولكن ليس شرطا أن تدخل في نفس الثامنة فلديك ساعتين تستطع اختيار الوقت المناسب لك خلالها لتأدية الامتحان، ولكن بشرط الإلتزام بالتوقيت الخاص بمحافظتك.

- فالفترة ما بين الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهم القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب 7 محافظات، وهم الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، والفترة ما بين 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا.
 
طلاب 7 محافظات، وهو الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، وأخيرا الفترة ما بين الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا طلاب 7 محافظات، وهم الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

- أما عن توقيت الامتحان فيبدأ العد من وقت فتح الامتحان وليس الوقت المحدد فى جدول الامتحان الذى تم الإعلان عنه.

- في حالة تعثر أي طالب فى الوصول إلى الشبكة بسبب عطل فنى لا يقلق وسيتم حلها، لأن الوزارة ستعمل على حلها كما أنها ستراقب حركة الشبكات لمعرفة أماكن عملها وأماكن أعطالها.

- للدخول على الامتحان الإلكتروني، افتح منصة الامتحان من جهاز "التابلت" الخاص بك، ومن صفحة الدخول في منصة الامتحان، يكتب الطالب اسم المستخدم، وكلمة السر الخاصة به، والضغط على كلمة "دخول"، يُدخِل الطالب "كود الامتحان".

وبعد إدخال الكود، ينتظر الطالب حتى يبدأ المراقب الامتحان، والتأكد من أن اسم الامتحان صحيح.

- وللانطلاق وحل الامتحان لابد أن يضغط على كلمة "ابدأ" أسفل النافذة، ليبدأ حل الأسئلة، وبمجرد أن تنتهي من السؤال الأخير يمكنك الضغط على أيقونة المراجعة، ما يساعدك على إظهار جميع أرقام الأسئلة مثل الأسئلة التي جرى الإجابة عليها، والأسئلة التي جرى تحديدها لمراجعتها لاحقًا، والأسئلة التي لم يجرى الإجابة عليها، ويجب التأكد من عدم وجود أي أسئلة لم يتم الإجابة عليها.

- بعد الانتهاء من الحل، عليك إرساله، بالضغط على أيقونة الإنهاء، وتأكيد رغبتك في إنهاء الامتحان، وبعد إرسال الامتحان ستظهر لك رسالة لتأكيد إرسال الامتحان بنجاح، وبعد ظهورها تستطيع تسجيل الخروج من منصة الامتحان بالضغط على أيقونة تسجيل الخروج الموجودة أعلى يمين النافذة.

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