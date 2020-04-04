طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إننا الآن في ذروة انتشار فيروس كورونا، وهناك 120 حالة إصابة بفيروس كورونا بالأمس في مصر، وهذا الرقم كبير ولكن أغلب هذه الحالات إصابتها خفيفة تكون متواجدة في عنابر عادية بدون تجهيزات عناية مركزة.





وأوضح "سالم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن نسبة الوفيات في مصر طبيعية وتصل لـ 5-6%، وهي متوافقة مع النسب العالمية في ظهور المرض ومضاعفاته، مشددًا على أن حالة الجو في مصر مختلفة عن الدول الأوروبية، والفيروسات تشتد وتهدأ وفقًا لطبيعة الجو، حيث أن المعتاد أن الفيروسات تنشط أكثر في البيئة الباردة مثلما في الدول الأوروبية، والبيئة شديدة البرودة مثل روسيا أو الأماكن الحارة تكون بيئة غير مواتية لتكاثر الفيروس وتكون نسبة انتشاره بها قليلة.





وتابع رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، أن الفيروسات كائن ضعيف جدًا، ويعتمد في حياة على العائل الخاص به، ولو ترك على الأسطح أو في خارج العائل يموت خلال من 3-12 ساعة، مشيرًا إلى أن المتوفى بفيروس كورونا لا بد أن يُطهر بالكحول العادي ثم يتم تغسيله من قبل شخص يرتدي ملابس واقية لمنع انتقال العدوى له، موضحًا بأن جثة المتوفي يكون بها فيروسات مثل أي شخص عادي أو سطح حامل للفيروس، وقد تنتقل منه لأقرب شخص يلامس جثمانه.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



