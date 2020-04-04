اعترافات تاجر مخدرات بإمبابة: "مكسبها سريع"

تجارتها مكسب سريع..بهذه الكلمات أدلى ديلر إمبابة، باعترافات تفصيلية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدره، وترويجها على عملائه بالمنطقة، فكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على ١٧ طربة لمخدر الحشيش اي وزنت ب ٢ كيلو.





وأفادت التحقيقات، أن المتهم كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته على مبالغ مالية نظير الاتجار، وطلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.





وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، وتم ضبطه حال سيره بسيارة أجرة ملكه بدائرة القسم، وعُثر بحوزته 17 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 2 كيلو و50 جرام"، هاتف محمول.





وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.









أدلى ديلر الوراق باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، حيث اعترف بحيازته لـ6 قطع من مخدر الحشيش و10 أكياس من الأقراص المخدرة، وتبين أن المتهم يبلغ من العمر 39 عامًا، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول.





وأفادت التحقيقات، بأن المتهم اتجه لتجاره المخدرات، لمروره بضائقه مالية، واحتياجه لمبالغ كبيرة، حيث ضبط بحوزته ألف جنيه حصيلة تجارته، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي وكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.





وتعود بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، بتهمه حيازته لـ6 قطع من مخدر الحشيش و10 أكياس من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ ومالي.



