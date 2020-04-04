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فيروز تصلي لرفع بلاء "فيروس كورونا" عن لبنان والعالم (فيديو)

السبت 04/أبريل/2020 - 02:05 م
فيروز
فيروز
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز  وهي تصلي لرفع بلاء "فيروس كورونا" عن لبنان والعالم أجمع، وقالت فيروز في صلاتها: ""يا رب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأنى إليك اصلى اوزع صلاتي نحوك وانتظر. أنت تخلص الشعب البائس وانت تضئ سراجي الرب إلهى ينير ظلماتي لولا ان الرب معيني لسكنت نفسى سريعا ارض السكوت".

وتابعت فيروز دعاءها: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. وأنا قلت في طمأنينتي لا اتزعز إلى الأبد ثابت القلب. يا الله اغني وارنم اعطينا عونا في الضيق الرب في السماء كرسيه الرب في هيكل قدسه عيناه تنظراه توكلوا عليه في كل حين يا قوم الله ملجأ لنا".

ولم تظهر موهبة فيروز الغنائية فى أغانيها فحسب، وإنما تألقت في أعظم الأعمال المسرحية التي تنتمي لنوعية المسرح الغنائي، حتى لقبت بـ "ملكة المسرح" كنتيجة لنجاح تلك الأعمال ومشاركتها في العديد من المهرجانات مثل مهرجان بعلبك الدولي، ومهرجان دمشق الدولي، ومهرجان صيدا ومسرح قصر البيكاديلي في بيروت، بالإضافة إلى المدرج الروماني في عمان.

وعلى جانب آخر، أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 508، وتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس الماضي، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 494 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان– أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 539 فحصا.

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