"ادعوله دعوة حلوة".. آيتن عامر تُحيي ذكري ميلاد هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة آيتن عامر، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد هيثم أبو قلب أبيض النهاردة، محدش عايز يدعيلة دعوة حلوة ؟؟، الله يرحمه و يغفرلك وينور قبرك يا هيثم".

وقام جمهور "آيتن" بالتفاعل المؤثر وبالكلمات التي تملأها نبرة الحزن علي الفقيد قائلين: "ربنا يسكنة فسيح جناته، كل سنة وهو في الجنة، كان من أجمل الشخصيات فغلا ربنا يرحمه برحمته الواسعة"

وحرصت أيضاً ناهد السباعي، على إحياء ذكرى ميلاد الراحل، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة هيثم أحمد زكي، وعلقت قائلة: كل سنة و أنت طيب و في الجنة متهني و سعيد مع كل حبايبك... النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي".

وتابعت بالدعاء له قائلة "اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين، وحسن أولئك رفيقاً اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".