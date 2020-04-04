تأجيل إعادة محاكمة متهمين بأحداث أطفيح لـ3 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 3 مايو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.





وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.





27 أبريل.. إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء"





أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة اليوم السبت، بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها ميدان الشهداء بحلوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء"، وذلك لجلسة 27 أبريل المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع.





وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية ومحمد الجمل.





كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.





يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين في قضية أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.





وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.





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