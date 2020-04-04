إسبانيا تقرر تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ إلى الـ26 من أيريل الجاري ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد القتلى في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز عتبة العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصًا ليلة أمس.

وقالت الصحة الإٍسبانية، إن عدد الحالات المسجلة ارتفع بنحو 8٪ من يوم الأربعاء إلى 110238 حالة. تباطأت الزيادات اليومية النسبية في الأيام القليلة الماضية.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ويذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.