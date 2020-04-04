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نزوح 284 مليار دولار من صناديق السندات العالمية خلال الشهر الماضي

السبت 04/أبريل/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
قال بنك أوف أمريكا أمس، "إن صناديق السندات سجلت نزوحا تاريخيا للتدفقات بقيمة 284 مليار دولار الشهر الماضي، وإن المستثمرين ضخوا 658 مليار دولار في السيولة، وذلك رغم تحسن في المعنويات في الأسبوع الفائت، مع تلقي السندات مرتفعة المخاطر تدفقات قياسية قدرها 6.9 مليار دولار".

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا تستند إلى أرقام من "إي.بي.إف.آر جلوبال" أن صناديق الأسهم تلقت أكبر تدفقات لها في سبعة أسابيع بواقع 8.1 مليار دولار فيما نزحت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية في أسبوع حتى يوم الأربعاء الماضي.


لكن البنك قال "إن مبلغا قياسيا قدره 194.2 مليار دولار تدفق إلى السيولة في الأسبوع الفائت، وإن الذهب استقطب 3.2 مليار دولار".


وبالنظر إلى (مارس)، سجلت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار وتلك الخاصة بالأسواق الناشئة نزوحا قياسيا للتدفقات عند 156 مليار دولار و47 مليار دولار على الترتيب.


وبحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أمس الأول، فإن الأسواق الناشئة شهدت "توقفا مفاجئا" لتدفقات رؤوس الأموال في (مارس) مع سحب مستثمري المحافظ مستوى قياسيا بلغ 83.3 مليار دولار من الأسهم والسندات بسبب عدم التيقن حيال انتشار فيروس كورونا وصدمات ضخمة في أسعار النفط والأصول المالية.
وقال "إن بيانات التدفقات تظهر نزوح 52.4 مليار دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة في (مارس)".

 وبلغ حجم النزوح عن الأسهم الصينية 12.3 مليار دولار. وقال جوناثان فورتون، الاقتصادي في المعهد الأربعاء الماضي، "في حين ظهر أثركورونا للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) ثم جرى احتواؤه في الصين، فإن انتشارا أوسع للجائحة في الأسابيع الأخيرة هز الأسواق محدثا صدمة للأسواق الناشئة أشد من الأزمة المالية الكبيرة فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال".


ويأتي ذلك بعد أن غيرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أرقام توقعاتها السابقة حول أثر تفشي وانتشار فيروس كورونا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي.



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