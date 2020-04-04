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برلماني يطالب بتكثيف إجراءات الوقاية في المستشفيات بعد واقعة معهد الأورام
السبت 04/أبريل/2020 - 02:09 م
عبداللطيف هيبة
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على كافة المنشآت الصحية سواء في الرعاية أو العيادات الخارجية بجميع المستشفيات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد النائب، في بيان اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفيات وكافة المؤسسات الطبية، لمنع تكرار واقعة إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخطة الدولة في محاصرة الفيروس.
وأوضح أبو العلا، أن من بين هذه الإجراءات أن يكون هناك أولولية في الإعفاء من العمل في حالة التعب، خصوصا من تظهر عليه أعراض مماثلة لأعراض فيروس كورونا، وكذلك توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمنع العدوي.
وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة عمل مسح شامل لجميع المستشفيات سواء من مقدمي أو متلقي الخدمة الطبية بالإضافة للزائرين، محذرا من أن ظهور أي حالات في المستشفيات ينذر بزيادة عدد الإصابات إلى حد كبير.
وأشاد النائب بسرعة تعامل جامعة القاهرة مع الواقعة وقرار فتح تحقيق حول إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.
كما طالب النائب بسرعة تنفيذ قرار الجامعة بشأن التكفل بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحليلات الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد ومستشفيات قصر العيني على نفقاتها.
أحدث تطورات كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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