برلماني يطالب بتكثيف إجراءات الوقاية في المستشفيات بعد واقعة معهد الأورام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على كافة المنشآت الصحية سواء في الرعاية أو العيادات الخارجية بجميع المستشفيات لمنع انتشار فيروس كورونا.





وشدد النائب، في بيان اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفيات وكافة المؤسسات الطبية، لمنع تكرار واقعة إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخطة الدولة في محاصرة الفيروس.





وأوضح أبو العلا، أن من بين هذه الإجراءات أن يكون هناك أولولية في الإعفاء من العمل في حالة التعب، خصوصا من تظهر عليه أعراض مماثلة لأعراض فيروس كورونا، وكذلك توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمنع العدوي.