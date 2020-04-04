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برشلونة يتجه للمزيد من تخفيض الأجور

السبت 04/أبريل/2020 - 02:09 م
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي


يدرس نادي برشلونة الإسباني زيادة نسبة تخفيض أجور نجوم فريق كرة القدم بالنادي، لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها جميع الأندية بسبب إنتشار وباء كورونا.

وقرر نادي برشلونة في وقت سابق، تخفيض أجور لاعبيه بنسبة 70%، بناءً على قرار مجلس إدارة النادي، بالتشاور مع نجوم الفريق.

ووفقاً للتقرير الوارد من صحيفة آس الإسبانية اليوم السبت، فإن برشلونة يدرس زيادة نسبة التخفيض بنسبة 2%.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة برشلونة أن النسبة السابقة لم تعالج الأزمة بشكل جذري، وبالتالي قد تتجه لفرض نسبة تخفيض إضافية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، طلب من الطاقم الإداري بالنادي دراسة الموقف المالي للفريق، وإرسال تقارير مفصلة حول الأزمة الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لم يتمكن من إستيفاء الأزمة المالية، كما فعلت أندية يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تمكن يوفنتوس من توفير 90 مليون يورو بفض قرار تخفيض الأجور.

جذير بالذكر، أن ناديبرشلونة يعد أكثر أندية العالم في الوقت الحالي دفعاً لأجور اللاعبين، في ظل إلتزامه بعقود باهظة مثل عقود ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو ولويس سواريز وعثمان ديمبلي.

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