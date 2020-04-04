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مدافع أسوان يشكوى بتروجيت للفيفا بسبب مستحقاته

السبت 04/أبريل/2020 - 02:14 م
علي نبوي



قرر إبراهيم القاضي لاعب بتروجت السابق تقديم شكوى رسمية ضد النادي البترولي إلى الاتحاد الدولي"فيفا"، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد الموسم الماضي وعدم حصوله على مستحقاته.


وقال القاضي مدافع أسوان الحالي في تصريحات له: "قررت اللجوء للفيفا من أجل الحفاظ على حقوقي والحصول على مستحقاتي لدى بتروجت. لقدم تم فسخ عقدي الموسم الماضي رغم مرور موسم واحد من مدته المقدرة ب3 مواسم".


وأضاف: "حصلت على حكم من اتحاد الكرة بحصولي على مستحقاتي عن قيمة نصف موسم لدى بتروجت ومع ذلك لم ينفذ النادي البترولي القرار لذلك قررت اللجوء للفيفا للحصول على مستحقاتي عن ال3 مواسم كاملة".


وكشف: "بتروجت تعامل بعدم احترافية معي ورغم حصول لاعبيه على مستحقاتهم وكذلك عدد من اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق لكنهم تعاملوا معي بشكل غير احترافي ولم يمنحوني حقي".

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