وزير الزراعة: تطهير أكثر من 10 آلاف منشأة للوقاية من كورونا

قال الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووحدات الطب البيطري ومديريات الزراعة في المحافظات، تتولى تطهير الكثير من المنشآت الحكومية وأماكن الخدمة العامة مثل مواقف الأتوبيسات والبريد والجامعات والمستشفيات للحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى الآن تم تطهير ما يزيد عن 10 آلاف منشأة بجهد ذاتي من الوزارة وعلى نفقتها.





وأكد "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن معهد صحة الحيوان بالتعاون مع المختصين من الوزارة يقوموا بسحب كعينات من كافة السلع الواردة من الخارج من أصل حيواني؛ للحفاظ على صحة الإنسان والاطمئنان على صلاحية استخدام المنتجات الحيوانية المستوردة للاستهلاك الآدمي، مع سحب عينة PCR منها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.





وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا نقوم بتصدير بعض السلع الزائدة عن احتياجنا للخارج لاستمرار حركة الاقتصاد، والعاملين بالحجر الزراعي يعملوا بكامل طاقتهم لفحص السلع المصدرة للحفاظ على الأسواق، مؤكدًا أن منافذ الوزارة تُغذى يوميًا بكافة المنتجات والسلع لتوفير السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين.





وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية واستمرار عملها لدعم الاقتصاد الوطني.





وأوضح أن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا، ومن هذه القطاعات الحجر الزراعي المصري الذى يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية؛ لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين.





وقال القصير إننا نقوم بتصدير الفائض من السلع الزراعية التي نحقق منها الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي، فمسئولية وزارة الزراعة هي إنتاج غذاء المواطن المصري أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.





فيما تلقى وزير الزراعة تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد انتظام العاملين بالحجر الزراعي في عملهم وكذلك جميع مفتشى الحجر والذى يزيد عددهم عن 500 مفتش منتشرين في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات وأيضا في جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية.





ويقول رئيس الحجر الزراعي إن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15% بل بالعكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة، كما أنه لم يتم رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلى.





أضاف "العطار"، أيضا أن رجال الحجر الزراعي وحتى خلال الأزمة، قاموا بفحص جميع واردات مصر من السلع الاستراتيجية في بلد المنشأ للتأكد من جودتها، ثم قاموا بفحصها مرة أخرى في الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد حتى نطمئن تماما على سلامة غذاء المواطنين.



