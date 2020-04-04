كالتشيو ميركاتو .. رونالدو يشتاق لريال مدريد









ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، يتملكه الحنين للعودة مرة أخرى لناديه السابق ريال مدريد، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وخرجت تقارير صحفية إيطالية في فترة سابقة، تشير لإمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس مستقبلاً، بسبب شعورإدارة السيدة العجوز بعدم قدرة النادي على دفع راتب رونالدو الباهظ، بسبب الأزمة الحالية التي تضرب جميع الأندية، بسبب كارثة تفشي وباء كورونا، الأمر الذي فتح باب الشكوك حول رحيل الدون عن يوفنتوس.





ووفقاً لما ورد عن صحيفة آس الإسبانية، نقلاً عن شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن رونالدو يسعى للعودة لريال مدريد مرة أخرى، ويشتاق زملائه السابقين، في ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وأضافت الشبكة، أن ريال مدريد سيتعين عليه دفع مبلغاً باهظاً، لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن صاحب الكرة الذهبية في خمس مناسبات، وسط إهتمام أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.



