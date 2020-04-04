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صحيفة: الإمارات تعاملت مع كورونا بمسؤولية إنسانية أبهرت العالم

السبت 04/أبريل/2020 - 02:26 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكدت صحيفة البيان، أن دولة الإمارات التي تعاملت مع وباء «كورونا» المستجد بشفافية عالية جداً وبمسؤولية إنسانية أبهرت العالم، حيث باتت مدرسة متفردة، ومنهجاً متقدماً على ما سواه في مجال المسؤولية الإنسانية.

 

وقد قدمت دولة الإمارات، على مدى الأسابيع الماضية، يد العون للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم ، لمساعدتها على مكافحة وباء كورونا المستجد.

 

ونفذت الإمارات، مبادرات نوعية لإجلاء رعايا دول عدة من مناطق موبوءة كان من بينهم عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية، ويتم استضافتهم حالياً في «مدينة الإمارات الإنسانية» في أبوظبي، وقد عبر هؤلاء الضيوف البالغ عددهم 215 شخصاً، عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على تقديم سبل الرعاية والدعم النفسي والمعنوي لهم ولأطفالهم.. واجمعوا على أن الإمارات وطن الإنسانية وعنوانها.

 

وقالت الصحيفة الخليجية، إنه لا يخفى على أحد بأن الشعوب المتحضرة تحترم من يقدس الإنسانية، وتقدر مبادرات السلام واحتواء الأزمات، هي تتميز بهذا الحس السامي من الإيثار والتكافل الاجتماعي، الذي يعطيها مناعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ..فالإمارات تستحق الشكر والثناء لما تقدمه من جهود مباركة جبارة قلَّ نظيرها في العالم وفي وقت حرج كهذا.

 

واختتمت الصحيفة، بالقول إن الإمارات أثبتت أنها دولة الإنسانية والخير لجميع دول العالم الذي يمر بأحلك الظروف أمام تحديات وقف انتشار وباء «كورونا» المستجد، وأكدت أن عطاءها لا ينضب حتى في أشد الأزمات التي تواجهها البشرية ..ومن المؤكد أن مجتمع العدل والإنسانية هو الذي يصنع الازدهار في علاقات الإنسان مع الطبيعة.

 

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