حقيقة إقالة عميد معهد الأورام بعد كارثة كورونا

نفي الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، ما تردد عن إقالة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.





وأكد علم الدين، أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، سيتم التحقيق فيه بواسطة اللجنة المشكلة للتحقيق، والوقوف على أسباب التقصير ومحاسبة المتسببين فيها إن وجدت.





وأضاف الدكتور علم الدين، أنه يتم الٱن إجراء فحوصات ومسحات طبية وتمريض والعاملين والمرضى ل١٠٠٠ فرد داخل معهد الٱورام بمراكز التحاليل علي نفقة الجامعة.





وأوضح أنه تم توفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور علم الدين، إن جامعة القاهرة فتحت التحقيق عما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم التحقيق فيها وأنه سيتم فتح العيادات الخارجية للحالات الطارئة.





وأكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات اصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للاورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها الى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم اخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.