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حقيقة إقالة عميد معهد الأورام بعد كارثة كورونا
السبت 04/أبريل/2020 - 02:28 م
نفي الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، ما تردد عن إقالة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.
وأكد علم الدين، أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، سيتم التحقيق فيه بواسطة اللجنة المشكلة للتحقيق، والوقوف على أسباب التقصير ومحاسبة المتسببين فيها إن وجدت.
وأضاف الدكتور علم الدين، أنه يتم الٱن إجراء فحوصات ومسحات طبية وتمريض والعاملين والمرضى ل١٠٠٠ فرد داخل معهد الٱورام بمراكز التحاليل علي نفقة الجامعة.
وأوضح أنه تم توفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور علم الدين، إن جامعة القاهرة فتحت التحقيق عما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم التحقيق فيها وأنه سيتم فتح العيادات الخارجية للحالات الطارئة.
وأكدت جامعة القاهرة اكتشاف عدة حالات اصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للاورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها الى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم اخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.
أعلنت جامعة القاهرة عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.
وصرح د محمود علم الدين المتحدث الاعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.
وأكد المتحدث الاعلامي أن الدكتور الخشت، شكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتتكون اللجنة من مجموعة من الأساتذة وعضو قانوني برئاسة الدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب.
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