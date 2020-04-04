"القومي للإدارة" يطلق مبادرة التعلم عن بعد بداية من الأسبوع الجاري

في ظل الأزمة الحالية واتساع انتشار فيروس كورونا ومد فترة إغلاق المدارس والجامعات أصبحت الحاجة ملحة لتطوير العديد من البرامج التي تسهل عملية التعليم عن بعد لمساعدة الطلاب على اجتياز مراحلهم الدراسية دون تاثيرات سلبية.





وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضافت شريف أن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ وفى ضور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى أنه سيتم توفير المادة العلمية والتدريبية والفيديوهات لجميع التدريبات التى يطرحها المعهد من خلال شبكة الإنترنت، ويحق للمتقدم الالتحاق بالدورة التدريبية ثم الخضوع لاختبار كتابى يتم عبر شبكة الإنترنت، وفى حالة اجتياز المتدرب للاختبار يحصل على شهادة اجتياز الدورة التدريبية والتى يتم إرسالها عبر البريد الإلكترونى.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أنه سيتم كذلك طرح ندوات عن بعد حول عدد من الموضوعات المختلفة، تشمل القيادة والإدارة الناجحة للأفراد، التحول الرقمى، نظم الإدارة الحديثة، الطرق الحديثة لتقييم الأداء، وغيرها، مشيرة إلى أن أول تلك الموضوعات سيكون بعنوان " الإدارة الناجحة للأفراد" والتى يقدمها الدكتور خالد شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية بالبنك الدولي، كما ستتناول احدى الندوات موضوع التحول الرقمى وأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل الظروف التى يواجهها العالم حاليًا، حيث اثبتت تلك الظروف أهمية الخدمات التكنولوجية والاتصال عن بعد سواء كانت تلك الاتصالات بشكل شخصى أو بهدف العمل وإنهاء المعاملات، فضلًا عن أهمية الخدمات الرقمية فى التعاملات المالية وغير ذلك.

وأوضحت شريف أن المعهد القومى للإدارة يسعى دائمًا إلى مواكبة أية تغييرات وإلى تطوير ما يقدمه من دورات تدريبية سواء على مستوى المنهج أو طرق تقديم التدريب، مشيرة إلى المعهد يعتمد على تقديم مجموعة برامج تدريبية متنوعة في مجالات الإدارة المختلفة لإمداد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافي ومهني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة الأعمال الإدارية والمالية، إضافًة إلى مساندتهم لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي لتحقيق المهنية اللازمة لأداء الأعمال.