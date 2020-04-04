غدا.. بدء صرف المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه





في إطار جهور وزارة الاتصالات على سير عملية صرف المعاست دون خسائر ودون المساعدة في انتشار فيروس كورونا بين الموظفين والمواطنين حرضت الوزارة على زيادة عدد المراكز والمنافذ الخاصة بتسليم مبالغ المعاشات وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعلين.





تبدأ الهيئة القومية للبريد، غدا الأحد بصرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات.

وكانت الهيئة قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.