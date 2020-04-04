الداخلية السعودية تعزل 7 أحياء في جدة

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كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم السبت، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، فقد تقرر ما يلي:



أولًا: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء التالية: (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت 11 شعبان 1441هـ الموافق 4 إبريل 2020م وحتى إشعار آخر.



ثانيًا: السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



ثالثا: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحيًا، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.



ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.



وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي: إنه "إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء حظر التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصرًا وذلك اعتبارًا من الجمعة 10 8 1441هـ، فإن نطاق المنع سيطبق من الجهة الشمالية السيل، ومن الجهة الجنوبية الشفا والسر، ومن الجهة الغربية الهدا، ومن الجهة الشرقية الحوية".



وشدد "الغامدي" على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة؛ حيث إن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة.



وكانت وزارة الداخية السعودية، قد قررت يوم الخميس، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًا اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.



وطالبت وزارة الصحة السعودية، من الجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.



كما دعتهم إلى التواصل مع مركز "صحة 937"؛ للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.