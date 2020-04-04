تقدم الدروس للشعوب الأخرى.. جائحة كورونا أثبتت صلابة دولة الإمارات

تحول البشر الذين ينتمون إلى أكثر من مئتي جنسية، يتعايشون معاً على أرض الإمارات، إلى تآلف على الرغم من اختلاف بلدانهم ومعتقداتهم ولغاتهم وألوانهم وقومياتهم.

وأشارت صحيفة الخليج، إلى صلابة دولة الإمارات الآن في هذه الأيام الصعبة؛ حيث تحول الكل إلى واحد، وذابت كل الفوارق واللغات والجنسيات والمعتقدات، وصارت كلها بعنوان واحد؛ هو «حب الإمارات»؛ و«الإمارات بيتنا وعزوتنا»؛ وقيادتنا فخرنا".

وقالت الصحيفة الخليجية: "لعل ردود فعل المقيمين على أرض الإمارات على ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن عينيه دمعتا وهو يشاهد ويسمع المقيمين على أرض الإمارات يرددون النشيد الوطني الإماراتي من على شرفات ونوافذ منازلهم، هو أصدق تعبير عن هذا التآلف بين القائد وشعبه والمقيمين على أرض الإمارات".

وأضافت الصحيفة، "أليس هذا الذي نشهده على أرض الإمارات شيئاً لا يصدق؟! وقد لا يكون مألوفاً في العلاقات الإنسانية. هنا في الإمارات وحدها، وفي أوقات الشدائد والمحن؛ تتجلى أروع صور التوحد بين القيادة وكل المقيمين على أرضها الطيبة".