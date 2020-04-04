Advertisements

تقدم الدروس للشعوب الأخرى.. جائحة كورونا أثبتت صلابة دولة الإمارات

السبت 04/أبريل/2020 - 02:38 م
الإمارات
الإمارات

تحول البشر الذين ينتمون إلى أكثر من مئتي جنسية، يتعايشون معاً على أرض الإمارات، إلى تآلف على الرغم من اختلاف بلدانهم ومعتقداتهم ولغاتهم وألوانهم وقومياتهم.

 

وأشارت صحيفة الخليج، إلى  صلابة دولة الإمارات الآن في هذه الأيام الصعبة؛ حيث تحول الكل إلى واحد، وذابت كل الفوارق واللغات والجنسيات والمعتقدات، وصارت كلها بعنوان واحد؛ هو «حب الإمارات»؛ و«الإمارات بيتنا وعزوتنا»؛ وقيادتنا فخرنا".

 

وقالت الصحيفة الخليجية: "لعل ردود فعل المقيمين على أرض الإمارات على ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن عينيه دمعتا وهو يشاهد ويسمع المقيمين على أرض الإمارات يرددون النشيد الوطني الإماراتي من على شرفات ونوافذ منازلهم، هو أصدق تعبير عن هذا التآلف بين القائد وشعبه والمقيمين على أرض الإمارات".

 

وأضافت الصحيفة، "أليس هذا الذي نشهده على أرض الإمارات شيئاً لا يصدق؟! وقد لا يكون مألوفاً في العلاقات الإنسانية. هنا في الإمارات وحدها، وفي أوقات الشدائد والمحن؛ تتجلى أروع صور التوحد بين القيادة وكل المقيمين على أرضها الطيبة".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلابة الإمارات جائحة فيروس كورونا ايام صعبة الامارات

أخبار تهمك

ريال مدريد يفسح المجال أمام برشلونة لضم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ ثلث ساعة

كالتشيو ميركاتو .. رونالدو يشتاق لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

عقب غلقه نتيجة إصابات كورونا.. 3 تحركات جديدة بشأن معهد الأورام

منذ حوالي 4 ساعات

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ ساعتين و 51 دقيقة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء تطبيق قرار تمديد إقامة الأرامل والمطلقات في الإمارات اعتبارًا من الغد

وزير إماراتي: زيارة "الطيب وفرنسيس" تعكس الأخوّة الصادقة

صحيفة: تعلي الإمارات الشأن الإنساني في كل مكان

"حللت أهلا ونزلت سهلا".. كلمات محمد بن زايد للعائدين.. رسالة سلام في تاريخ الإنسانية

عاجل.. الإمارات توضح موقف الزائرين الذين تعذر مغادرتها البلاد

درس جديد في الإنسانية.. الإمارات تتقدم الصفوف في مواجهة كارثة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

02:26 م

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

10:44 ص

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

11:57 ص

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم