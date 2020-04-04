محمد منير مفاجأة حفل "كايرو ستيبس" على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.. في هذا الموعد جرعة إبداعية مميزة تبثها وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء الاثنين 6 ابريل وتأتى ضمن المباد

جرعة إبداعية مميزة تبثها وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب فى التاسعة مساء الاثنين 6 ابريل وتأتى ضمن المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" حيث تعرض حفلا للفريق المصرى الالمانى "كايرو ستيبس" بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش شارك خلاله نخبة من النجوم كضيوف شرف هم عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، الكينج محمد منير ، المنشدان على الهلباوى ، الشيخ ايهاب يونس ، المرنمة مونيكا جورج وثنائى الكمان الألماني ماريا فوجت - انجليكا لويف بير .

يتضمن البرنامج مزيج من الأساليب الموسيقية المتنوعة التى تجمع الموسيقى المصرية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والاصوات الاليكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان منها شمس ، رقصة النيل ، بكرة ، ارابيسكان ، سيوة ، جاردن سيتى ، صعيدى ، شم النسيم ، دهب ، سانكتوم ، كافية جروبى ، اوليه كايرو ، خليجى ستيبس وغيرها .

يليه العرض المسرحي "هبوط اضطراري" صياغة وإخراج خالد جلال ويحكي في لوحات كوميدية مرتجلة عن مرحلة ما بعد انهيار الحضارات بسبب تدنى المنظومات الأخلاقية والعلمية وسيطرة المادة علي أوجه الحياة المختلفة .

"هبوط اضطراري" مثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ويعد أول عرض تخرج للدفعة الأولي لمركز الابداع الفني عام 2004 والتى شهدت ميلاد مجموعة كبيرة من النجوم منهم نضال الشافعي ، بيومي فؤاد ، سامح حسين ، ياسر الطوبجي ، محمد شاهين ، ايمان السيد وغيرهم .