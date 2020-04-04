ميلان ينضم لسباق التعاقد مع نجم برشلونة

انضم نادي ميلان الإيطالي لسباق التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة الأسباني، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، نقلاًعن شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن ميلان الإيطالي يأمل في ضم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.





وبرزت فكرة التخلي عن خدمات راكيتيتش بقوة هذا الموسم، بعد أن تقلص دوره بشكل واضح مع الفريق لهذا الموسم، بعد التعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج، مطلع الموسم الجاري.





وأضافت الشبكة الإيطالية، أن مسؤولي الروسونيري حاولوا ضم راكيتيتش في فترات سابقة، دون التوصل لإتفاق.

وحاول ميلان إستغلال تواجد الكرواتي زفونمير بوبان في إدارة ميلان لتتعاقد مع مواطنه صاحب الـ32 عاماً، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل.





وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة في صيف عام 2021، وأشارت التقارير لرغبة برشلونة في عدم تمديد تعاقده.

وفي ظل دخول راكيتيتش في عامه الأخير مع برشلونة، قد تتخلي إدارة النادي الكتالوني عن خدماته بمقابل زهيد، لن يتجاوز مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.





يذكر أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان تسعى لضم راكيتيش خلال الفترة المقبلة.