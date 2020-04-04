وزير الثقافة تزف بشرى سارة لأصحاب لغة الإشارة

عبد الدايم: إضافة لغة الإشارة الى سلسلة المحاضرات لجذب جزء من نسيج المجتمع إليها واطلاعه على رسالتها التثقيفية

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ترجمة سلسلة محاضرات ثقافة أون لاين التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، إلى لغة الإشارة لتمكين ذوى القدرات الخاصة من ضعاف السمع من متابعتها .

وفى هذا السياق أكدت عبد الدايم أن سلسلة المحاضرات تاتى فى إطار فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، وأوضحت ان ترجمتها الى لغة الإشارة يهدف الى تحقيق الاستفادة القصوى منها وجذب جزء من نسيج المجتمع اليها واطلاعه على احد الأنشطة التى تحمل الكثير من الرسائل التثقيفية ، مشيرة الى استمرار عملية استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الارتقاء بالوعى ونشر التنوير بين أبناء الوطن .

يشار ان المحاضرات يتم بثها على قناة أمانة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة باليوتيوب فى الثالثة عصر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع ويلقيها نخبة من أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصين في شتى المجالات الثقافية ويشارك في ترجمتها الى لغة الإشارة عدد من المتطوعين في مجال العمل العام .