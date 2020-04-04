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بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 03:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحيفة في بريطانيا، اليوم السبت، 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4313 وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وكانت الحكومة البريطانية، بدأت في بناء ثلاجة للموتى في شرق لندن لاستيعاب الآلاف من ضحايا فيروس كورونا، وفقًا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة البريطانية 563 وفاة، أكبر عدد وفيات في 24 ساعة منذ تفشي الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2352، مع توقعات بارتفاع كبير في أعداد الضحايا في الأيام المقبلة.

 

وقد قال غو كلانسي: أحد سكان المنطقة التي ستحتضن المشرحة: "من المحبط جداً الاعتقاد أن كل تلك الجثث ستخزن أمام منزلي مباشرة حيث يمكنني رؤية أكياس الجثث، لكن هذه أوقات صعبة للغاية".

 

 وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


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