"ادنوك الإماراتية": ملتزمون بتوفير إمدادات الطاقة لعملائنا

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلتزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية، جاء ذلك نقلا عن وكالة أنباء الإمارات عن سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للشركة.



