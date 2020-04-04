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"ادنوك الإماراتية": ملتزمون بتوفير إمدادات الطاقة لعملائنا
السبت 04/أبريل/2020 - 03:25 م
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلتزامها بأهداف رفع سعتها الإنتاجية، جاء ذلك نقلا عن وكالة أنباء الإمارات عن سلطان بن أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي: "سنواصل الاستثمار الذكي وبشكل مسؤول وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات خلال هذه الفترة"، مضيفا إن الشركة ملتزمة بأهداف رفع سعتها الإنتاجية وضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للسوق المحلية ولعملائها حول العالم.
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