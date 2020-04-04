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ريال مدريد يسعى لإقناع نجومه بتخفيض رواتبهم

السبت 04/أبريل/2020 - 03:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني بدأ في التواصل مع لاعبيه في الأيام القليلة الماضية وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيض رواتب اللاعبين وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه على الرغم من الحالة المالية الجيدة لريال مدريد إلا أن إدارة النادي الملكي تحاول التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين بشكل ودي لإقناعهم بتخفيض رواتبهم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يشرح للاعبيه كيف يمكن أن تؤثر الأزمة الحالية على النادي في المستقبل القريب لهذا يرغبون بتخفيض رواتبهم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تخفيف الأزمة التي ستنجم عن توقف أموال البث التلفزيوني والتي تبلغ حوالي 150 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أندية إسبانية أعلنت عن تخفيض رواتب لاعبيها مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد كما أعلنت أيضًا أندية ألمانية وأخرى إنجليزية عن التبرع بجزء من رواتب لاعبيها.

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