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بفيديو ساخر ومضحك.. محمود حجازي يمارس الرياضة مع ابنة زوجته

السبت 04/أبريل/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان محمود حجازي، فيديو له عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقوم بممارسة الرياضة مع ابنة زوجته الفنانة أسما شريف منير وكانا يتبادلان الحركات الخفيفة المثيرة للضحك".

 

وعلق "محمود" علي الفيديو قائلاً: "بعض من المرح مع صديقتي المفضلة" some fun with my best friend".

 

قام جمهور "حجازي" بالتعليق والاعتراف بمدي رقي شخصيته في تعامله مع ابنة زوجته حيث علقوا كالتالي: " الله أكبر عليكم، عسلات قوي، ربنا يخليكم لبعض، ماشاء الله ربنا يحميكم".

 

يذكر أن الفنان محمود حجازي وأسما شريف منير أعلنا ارتباطهما رسميًا في شهر يوليو 2017، وبعدها أعلنت أسما خبر انفصالها عن حجازي في مارس الماضي، قبل أن يقررا العودة مرة أخري.

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